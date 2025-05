Spunta un altro striscione contro la Fiorentina: dopo i tifosi juventini, ora tocca ai pisani in Fi-Pi-Li

Periodo florido per gli striscioni contro la Fiorentina: dopo la geniale goliardata dei tifosi juventini per i quali, ricordiamo, non esiste nessuna rivalità, adesso anche i tifosi del Pisa si sono dilettati in uno sfottò ai danni dei tifosi viola, sull'onda dell'entusiasmo per la recente promozione in Serie A dei nerazzurri, a distanza di 35 anni dall'ultima presenza nel massimo campionato.

Sulla Fi-Pi-Li, nella giornata di ieri, è apparso infatti uno striscione appeso alla solita altezza di Lavoria, dove spesso hanno trovato dimora striscioni di scherno contro la Fiorentina. In quest'ultimo si legge: “…che poi… s'AvverA. Viola m***a”, con le solite A in maiuscolo per attestare il ritorno in massima serie, che vedrà di nuovo il tanto atteso derby toscano. L'ambiente per l'anno prossimo è già caldo… o perlomeno lo è a Pisa.