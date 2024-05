Mencucci: "Nelle finali può succedere di tutto, ma al terzo tentativo... Commisso? Approvo la sua scelta"

Sandro Mencucci, A.D. del Lecce ed ex dirigente viola, ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi caldi in casa Fiorentina, esprimendosi sulla prossima finale di Atene, appuntamento campale per la società di Commisso:

“Tre su tre è difficile…”

“La Fiorentina si ripresenta in una finale con lo stesso allenatore, Italiano, ma anche dopo averne perse già due. Io credo molto nei numeri e dunque penso che tre su tre sia molto difficile da fare… Poi va detto che le finali sono partite secche e tutto può succedere".

Mencucci sulla scelta di Commisso dopo la scomparsa di Barone

“La scelta di Comisso, di continuare con chi era già dentro la società (Pradè e Ferrari, ndr), dopo la morte di Barone, è stata la scelta giusta”.