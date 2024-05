Una trasferta a Firenze a fortissimo rischio per Osimhen

Come avete già potuto leggere ieri, il centravanti e giocatore più importante del Napoli, Victor Osimhen è a fortissimo rischio per la trasferta di venerdì contro la Fiorentina. Arrivano conferme in tal senso.

Affaticamento muscolare

L'attaccante lamenta un affaticamento muscolare e ieri ha svolto solo lavoro di recupero. La sua avventura a Napoli potrebbe essere già arrivata all'epilogo.

Recupero difficile

Comunque nei prossimi giorni il giocatore verrà monitorato dallo staff medico e si attendono risposte più precise su di lui. Risulta però difficile pensare che possa recuperare, ma anche qualora dovesse farcela ad essere in campo al Franchi, le sue condizioni non sarebbero certo le migliori.