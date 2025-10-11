Kean apre le danze e poi si infortuna. Retegui e Pio Esposito completano il lavoro contro l'Estonia. L'Italia sorpassa Israele nel girone
Da poco terminata la partita tra Estonia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Gli azzurri escono vincitori con un netto 1-3 e salgono al secondo posto nel girone superando Israele, pesantemente sconfitto dalla Norvegia per 5-0.
Il gol di Kean
Ad aprire le danze per gli azzurri l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, che poi è costretto al cambio per un problema alla caviglia.
Il resto dei gol
Retegui sbaglia un rigore, ma poi sigla il raddoppio. Il tris lo centra il giovane Pio Esposito. All'Estonia resta il gol della bandiera con Sappinen. Prossima gara, fondamentale per la qualificazione, contro Israele martedì a Udine.
