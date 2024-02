Orsolini: "Con questa vittoria contro la Fiorentina dimostriamo chi siamo e dove vogliamo arrivare"

L'esterno del Bologna Riccardo Orsolini, autore del primo gol nella vittoria contro la Fiorentina, è intervenuto a DAZN a fine gara: “Un'atmosfera bellissima qua, viviamo per queste partite. Non so che dire, sono basito. Qui tutti partecipano alla partita, anche chi sta in panchina. Sul secondo gol annullato non ho ancora capito di chi è colpa, se è stata di Posch pazienza”.

"Vittoria importantissima contro la Fiorentina"

E aggiunge: “Sono importanti i tre punti, con questa vittoria contro la Fiorentina dimostriamo chi siamo e dove vogliamo arrivare”.