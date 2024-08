Santacroce: "Palladino ha grandi doti pur essendo giovane. Gudmundsson perfetto per lui. Vorrei vedere il miglior Parisi"

Questo pomeriggio l'ex difensore di Napoli e Parma Fabiano Santacroce è intervenuto a Radio Bruno per commentare come si avvicina la Fiorentina all'inizio di stagione. Questo un estratto delle sue parole:

“Il mio rapporto con Palladino? A Parma sono stati anni bellissimi, ed è anche strano vedere il mister contro una delle sue maglie storiche. Domenica sarà sicuramente una partita interessante. Non avrei mai detto che Raffaele potesse diventare un tecnico da Serie a, anche se me ne accorsi subito quando andai una volta a seguire una partita della Primavera del Monza: aveva doti importanti per un allenatore giovane come lui. Riesce a creare un ottimo legame con i giocatori presenti in rosa, che riesce a farsi capire da tutti: oltre al lato umano, che conta sempre, riesce a dare una mano anche a livello tattico. E' stato veramente bello vedere Raffaele così forte da allenatore”.

“I rossoblu sono una squadra giovane, quest'anno non sarà semplice”

Un focus anche sul Parma: “E' sicuramente una squadra composta di giovani con prospettive importanti. Non sarà un campionato semplice, ma mi aspetto un Parma agguerrito. La piazza è molto ambiziosa, non mi stupirai se arrivasse qualche acquisto di spessore di qui alla fine del mercato”.

“Gudmundsson sarebbe perfetto per il gioco di Palladino”

Qualche parole sul mercato della Fiorentina: “Gudmundsson sarà un giocatore che avrà tanto peso nel gioco di Palladino, un giocatore che ci ha abituato a giocate di livello. Sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina se alla fine dovesse arrivare”.

"Biraghi nella difesa a 3 avrà maggiori compiti in fase di marcatura, ma.."

Un pensiero anche per Cristiano Biraghi, che molto probabilmente sarà adattato nella difesa a 3: "Penso che ormai non sia piu come un tempo. Quando c'era la difesa a 3 restava a 3 per novanta minuti, adesso invece durante la partita si modificano molte cose a seconda dei momenti di gioco. Sicuramente Biraghi avrà maggiori compiti in fase di marcatura rispetto alla scorsa stagione. Non è semplice passare da una difesa a 4 ad una a 3, soprattutto per quello che riguarda il centrale, mentre per i marcatori l'unico compito è seguire a uomo gli attaccanti. Sono meccanismi totalmente differenti e per questo verranno perfezionati durante la stagione.

“Mi auguro che la Fiorentina ritrovi la miglior versione di Parisi”

Ha poi concluso parlando di Fabiano Parisi: “Mi auguro di rivedere il giocatore che avevamo visto ad Empoli, anche perchè è uno dei miei giocatori preferiti: ha caratteristiche che mi interigano. E' aggressivo, oltre che ad essere tecnicamente buono. Spero che questo sia il suo anno perchè è un ragazzo che se lo merita, e sarebbe bello per la Fiorentina trovare la sua miglior versione”.