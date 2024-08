Il Genoa si allontana da Matkovic, l'Osijek non lo vuole cedere questa estate. Gilardino dovrà accontentarsi di Silva

Uno dei nomi nella lista dei possibili sostituti di Albert Gudmundsson, ormai promesso sposo alla Fiorentina, nei giorni scorsi era stato inserito anche un giovane gioiellò croato. Siamo parlando del giovane attaccante dell'Osijek Anton Matkovic, messosi in mostra a soli 17 anni la scorsa stagione nella Liga croata: Il bomber di 191 centimetri ha disputato 26 partite, di cui 19 con la prima squadra, segnando 5 gol.

Per il momento è incedibile: domani regolarmente in campo in Conference League

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, l'Osijek non vorrebbe cedere il giocatore in questa sessione di mercato per permettere al classe 2006 di crescere ulteriormente, recitando un ruolo da protagonista, e venderlo in futuro a cifre più alte. Domani il 18enne, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo a Baku nel playoff di ritorno di Conference League contro lo Zira.

I croati rifiutano tutte le proposte

Matkovic resta comunque nel mirino di molti club, addirittura l'Osijek avrebbe rifiutato un'offerta da 5 milioni di euro per il suo cartellino formulata da una società che giocherà la prossima Champions League. Sembra che Alberto Gilardino, almeno per il momento, debba accontentarsi soltanto di Fabio Silva del Wolverhampton.