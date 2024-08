Amoruso: "Con Terracciano la Fiorentina ha fatto la scelta migliore. Non capisco perche si voglia vendere Gonzalez"

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha commentato gli ultimi movimenti di mercato in casa gigliata. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Credo che il rinnovo di Terracciano sia la scelta più giusta. Adesso hai un portiere che ti ha confermato di essere ottimo per il campionato italiano, ed uno esperto che ha fatto grandissime cose a livello internazionale: entrambi potranno garantire prestazioni importanti durante la stagione. Per quanto riguarda Martinelli, riconosciuto da tanti come il portiere del futuro, è giusto che vada a fare esperienza in un campionato minore sperando che riesca a trovare quell’esperienza giusta per poi tornare in prima squadra. Servirà capire quanta personalità ha il ragazzo”.

“Sinceramente non capisco perchè la Fiorentina voglia vendere Gonzalez”.

Ha anche commentato la situazione legata a Gonzalez e Gudmundsson: “Io sono dell’idea che i migliori giocatori dovrebbero sempre restare a Firenze. Non capisco perchè Nico debba essere ceduto: sicuramente prenderemo un altro giocatore, ma non lo lascerei andare cosi facilmente. Per quanto sia stato inesistente nella finale di Atene, resta comunque un giocatore importantissimo per la Fiorentina. Nonostante tutto ci ha sempre messo la faccia, prendendosi spesso molte responsabilità. Perdelo in questo modo mi dispiacerebbe. Se poi la società decide di cederlo per prendere Gudmundsson mi va bene, mi accontenterei”.

“Martinellli deve andare a fare esperienza altro, qui rischierebbe grosso"

Ha poi concluso: “Un’altra problematica che Martinelli avrebbe potuto avere se fosse rimasto è che la difesa viola non è quel tipo di reparto che aiuta molto il portiere. Se poi si conta che quest’anno ripartiremo spesso dal basso, credo che questo abbia influito molto nella decisione sul suo futuro: è giusto che vada a fare esperienza perchè con questa difesa avrebbe potuto rischiare brutte figure. Non so quanto migliorerà quest’anno”.