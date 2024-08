Nottata shock per Dia: aggredito da alcuni tifosi della Salernitana dopo la doppietta in Coppa Italia.

Dopo sole due stagioni, una super ed una sottotono, l’avventura di Boulaye Dia alla Salernitana è ormai destinata a concludersi ma nelle ultime ore a situazione ha preso una piega inaspettata. L’attaccante senegalese infatti, come raccontato dall’edizione odierna Il Mattino, dopo la vittoria ai rigori dei campani sullo Spezia in Coppa Italia ha subito una vera e propria aggressione da parte di alcuni tifosi granata.

Il racconto della serata: paura per il bomber senegalese

Secondo quanto riportato dal quotidiano bomber, autore di una doppietta nel match in questione, sarebbe stato inseguito da malviventi in motorino mentre si trovava all’interno della sua auto: alcuni teppisti hanno affiancato, e poi colpito con alcuni sassi ed altri oggetti, la sua autovettura. Già durante la sfida un tifoso gli aveva lanciato una bottiglietta, intercettata da Bronn. In quel caso il tifoso и stato subito riconosciuto e allontanato dallo stadio. Il giocatore ha raccontato tutto alla polizia, ma ha deciso di non sporgere denuncia.

La Lazio corre in suo soccorso: accordo in dirittura con la Salernitana

Per fortuna del giocatore la Lazio di Marco Baroni ha deciso di investire su di lui, trovando l’accordo nelle ultime ore con la Salernitana e definendo il suo trasferimento nella capitare che avverrà nei prossimi giorni.