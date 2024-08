Il Parma continua l'avvicinamento al match contro la Fiorentina: In tre in dubbio per il match contro i viola

Continua la preparazione del Parma in vista del prossimo impegno, la sfida casalinga di sabato contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo la seduta di ieri, con il gruppo diviso in due gruppi - nella quale una parte ha svolto lavoro in palestra e defaticante, mentre chi ha giocato meno contro i Palermo in Coppa o non è sceso in campo ha svolto attivazione generale, lavoro di forza e trasformazione in campo, esercitazione sul possesso palla, una partita a campo ridotto e lavoro atletico -, la squadra di mister Pecchia questa mattina è tornata ad allenarsi a ranghi compatti all’interno Centro Sportivo di Collecchio.

Pecchia deve fare i conti con l'infermeria: sono tre i dubbi in vista della Fiorentina

Scesi sul campo centrale alle ore 9:00, i gialloblu hanno iniziato la sessione con diverse esercitazioni per allenare la forza, con successiva trasformazione in campo. Successivamente esercitazione tattica per allenare la use offensiva e difensiva, il tutto sotto gli occhi di Pecchia, per poi concludere con una partita a tutto campo ed un finale defaticante. Lavoro a parte per Hernani, Bonny e Benedyczak: per il primo non dovrebbe essere niente di grave, mentre gli altri due sono in forte dubbio per la sfida contro i viola.