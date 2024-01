L'attaccante della Fiorentina M'bala Nzola non andrà in Coppa d'Africa: l'Angola lo ha escluso dai convocati, nonostante il caso dell'ultima settimana. Motivo? “Plausibili motivazioni familiari”, così dice la Federazione calcistica angolana. D'altro canto, è già nota la volontà del centravanti di rimanere a Firenze, insieme a quella di respingere la convocazione per sua scelta.

Altre priorità sul mercato

Insomma, un problema in meno per Nzola e per la Viola, che mediano con l'Angola e scampano il rischio squalifica. E, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, spegne la priorità punta sul mercato. Così la Fiorentina può concentrarsi su altro, in primis un esterno e un terzino. Senza dover ricorrere a un altro centravanti, almeno per emergenza numerica.