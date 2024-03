La Fiorentina è terza... ma per spese in commissioni ai procuratori. Il peso di Beltran e Mina sulle casse viola

C'era una volta il ritornello della battaglia ai procuratori, portata avanti dalla Fiorentina, per un calcio migliore e più equo. E c'è la realtà dei fatti, che vede proprio il club viola tra quelli che hanno speso di più in commissioni agli agenti nel corso del 2023: nei numeri de La Gazzetta dello Sport ben 15,3 milioni, meno soltanto di Inter (35) e Juventus (23).

I nerazzurri però ad esempio agiscono molto sui parametri zero, su cui inevitabilmente si abbattono i costi accessori dei vari entourage. La Fiorentina invece non è solita andare sugli svincolati ma l'estate scorsa ha portato a casa Yerry Mina, non proprio l'idea del secolo, e ha speso molto su operazioni come quella di Beltran, ad esempio.