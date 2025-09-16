Mondiali 2026, la FIFA aumenta le ricompense ai club che concedono giocatori alle nazionali. La cifra in ballo è esorbitante

La Fifa ha annunciato un allargamento del 'Fifa Club Benefits Programme', il programma che ricompensa i club che forniscono giocatori alle nazionali per le competizioni della federazione internazionale. Attraverso un comunicato stampa il massimo organismo calcistico mondiale ha spiegato che da questa stagione ha aumentato i benefits che verranno versati ai vari club: un importo totale senza precedenti di 355 milioni di dollari a beneficio delle società, con un aumento di quasi il 70% rispetto all'edizione precedente. Per i Mondiali 2022 la cifra era infatti arrivata a 209 milioni di dollari.

Come funziona la nuova iniziativa della FIFA?

Per la prima volta dalla sua istituzione, i principi di distribuzione del CBP sono stati modificati per consentire a tutti i club i cui giocatori partecipano direttamente alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 26 o alla fase finale del torneo di ricevere una quota del fondo di solidarietà. Questo nuovo approccio significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi nella fase finale del torneo, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volto a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva nel calcio mondiale.

Infantino: “Una cifra che riconosce il contributo dei club”

Immediato il commento del presidente della FIFA Gianni Infantino: “Questo ampliamento del Fifa Club Benefits Programme riconosce ulteriormente l'enorme contributo che molti club e giocatori in giro per il mondo danno per la riuscita delle qualificazioni e della fase finale del Campionato del Mondo”.

Anche i club accolgono a braccia aperte la nuova decisione

Pareri positivi anche da parte del presidente dell’ECA Nasser Al-Khelaifi: "In Eca siamo lieti di aver collaborato con la Fifa per sostenere lo sviluppo di questo nuovo innovativo programma di benefici per i club. Ciò garantirà che un numero ancora maggiore di club in tutto il mondo venga ricompensato. I club svolgono un ruolo fondamentale nel successo del calcio nazionale e questa iniziativa ne riconosce ogni elemento, dallo sviluppo iniziale fino al rilascio per le partite più importanti".