Nel caos degli arbitri, a Fiorentina-Milan tocca un direttore d'esperienza... Che non arbitra i viola da quasi due anni. Maresca e Chiffi al VAR
Da poco diramate le designazioni degli arbitri per la 20esima giornata di Serie A. Per Fiorentina-Milan al Franchi l'arbitro sarà il signor Davide Massa di Imperia. Tanta esperienza, ma Massa non arbitra i viola da quasi due anni. L'ultima gara con la Fiorentina in campo è del marzo 2023 (2-2 contro la Roma al Franchi).
Lo score di Fiorentina e Milan
23 in tutto le sue presenze in partite della Fiorentina, con lo score viola che dice 9 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Una in più la gara arbitrata al Milan, che con lui al fischietto conta 7 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte.
La designazione completa
FIORENTINA – MILAN h. 15.00
MASSA
MELI – COSTANZO
IV: RAPUANO
VAR: MARESCA
AVAR: CHIFFI
