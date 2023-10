Empoli senza il proprio gioiellino a Firenze? Improbabile, Baldanzi, dopo lo stop con la Nazionale, è già sulla via della completa guarigione

Nessun allarme, almeno per il momento, in casa Empoli intorno alle condizioni di Tommaso Baldanzi. Il centrocampista ieri è stato sostituito in Under 21 per un colpo alla caviglia ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni in vista del match di lunedì contro la Fiorentina.

Oggi, per l'obiettivo di mercato dell'ultima estate gigliata, seduta di scarico con terapie. A partire dalla giornata di domani le sue condizioni verranno rivalutate. Filtra ottimismo sul suo recupero dato che l'Empoli scenderà in campo lunedì sera e quindi Baldanzi ha a disposizione ben cinque giorni per rimettersi in forma.