Novellino: "Fiorentina, perché hai comprato Piccoli? Kean sta bene da solo in attacco"

Poche parole, ma ben precise quelle dell'allenatore Walter Novellino a tuttomercatoweb.com sulla Fiorentina. L'ex tecnico di Torino e Sampdoria ha detto la sua sul momento viola e su alcune scelte di mercato.

Il momento no della Fiorentina

“I viola sono una sorpresa al contrario. Pioli è un allenatore preparato. La squadra ha qualità. Ma il centrocampo deve ancora dimostrare tutte le sue potenzialità”.

Sulle scelte di mercato

“In attacco credo che Kean si trovi bene da solo. Non ho capito l'acquisto di Piccoli”.