UFFICIALE: Dopo l'esonero di Allegri, ecco il nuovo allenatore della Juventus

Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia, la Juventus ha optato per l'esonero di Massimiliano Allegri al seguito di scene rivedibili dell'ormai ex tecnico bianconero. Il club ha ufficializzato la sua decisione per la prossima stagione.

Thiago Motta alla Juventus

Se ne parlava da tempo, adesso è ufficiale: Thiago Motta è il nuovo allenatore della Juventus. L'ex centrocampista va sulla panchina bianconera dopo aver lasciato Bologna, dove adesso c'è l'ex viola Vincenzo Italiano.

Ecco l'ufficialità: