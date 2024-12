Gudmundsson, maneggiare con cura...un'altra volta

Serve avere ancora pazienza con Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese della Fiorentina anche stasera partirà dalla panchina.

Così come spiegato dal tecnico viola, Raffaele Palladino, lo staff tecnico sta “cercando di fargli trovare la miglior condizione, aumentando gradualmente il suo minutaggio”.

Il messaggio è chiaro: non c'è fretta di rivederlo in campo a pieno servizio. Questo perché è reduce da un infortunio pesante e in estate ha anche saltato la preparazione per un altro problema fisico.