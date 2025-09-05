Il campionato si ferma... Hangover Viola no! La trasmissione di Fiorentinanews.com torna mercoledì prossimo in diretta su YouTube, Facebook e Instagram
Il campionato si ferma… Hangover Viola no! La trasmissione targata Fiorentinanews.com, dopo la puntata speciale di fine mercato lunedì scorso, tornerà regolarmente in onda mercoledì prossimo alle 21,30 su YouTube, Facebook e Instagram, rigorosamente in diretta.
Verso Fiorentina-Napoli
Appuntamento mercoledì 10 settembre dunque per una puntata molto importante, nella quale insieme ai nostri redattori e un ospite speciale ci proietteremo alla partita contro il Napoli, la prima stagionale allo stadio Artemio Franchi. Non perdetevi l'appuntamento dunque e nell'attesa, se potete, iscrivetevi gratuitamente al nostro canale YouTube!
