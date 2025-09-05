​​
Il campionato si ferma... Hangover Viola no! La trasmissione di Fiorentinanews.com torna mercoledì prossimo in diretta su YouTube, Facebook e Instagram

Redazione /

Il campionato si ferma… Hangover Viola no! La trasmissione targata Fiorentinanews.com, dopo la puntata speciale di fine mercato lunedì scorso, tornerà regolarmente in onda mercoledì prossimo alle 21,30 su YouTube, Facebook e Instagram, rigorosamente in diretta.

Verso Fiorentina-Napoli

Appuntamento mercoledì 10 settembre dunque per una puntata molto importante, nella quale insieme ai nostri redattori e un ospite speciale ci proietteremo alla partita contro il Napoli, la prima stagionale allo stadio Artemio Franchi. Non perdetevi l'appuntamento dunque e nell'attesa, se potete, iscrivetevi gratuitamente al nostro canale YouTube

 

 

