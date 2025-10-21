A TVL ha parlato l’ex portiere Massimo Taibi, oggi ds della Pistoiese, che si è concentrato sulla situazione di casa Fiorentina, spaziando su vari fronti e parlando anche di alcuni singoli della rosa viola.

“Sinceramente ci si aspettava una Fiorentina con qualche punto in più in classifica, la squadra è ottima. Il calcio è fatto però anche di certi periodi in cui non ti spieghi i perchè, qualche giocatore sta rendendo meno. Tutti pensavamo che la Fiorentina potesse fare un campionato di vertice, potendo ambire alla quinta-sesta posizione, quando le cose si fanno delicate si perdono equilibrio e convinzione, ed è qui che i leader devono compattare la squadra. Pioli è un allenatore importante e col tempo può risolvere questa situazione”.

‘Occorre un risultato positivo per svoltare’

“Il campionato mi sta piacendo molto, il Milan nessuno avrebbe pensato che potesse primo a questo punto della stagione. La Fiorentina domenica sera a San Siro ha disputato una buona partita, deve tirarsi fuori da questa situazione ed ha bisogno di un risultato positivo per svoltare. In questi casi subentra anche la psicosi della sconfitta e tutto si fa delicato. La squadra ha tutti i mezzi per uscirne, ma deve sbrigarsi perchè poi inizia ad essere dura”.

‘Kean segnava molto, De Gea parava anche l’imparabile’

“Tutta la squadra non sta girando, si segnano pochi gol, a centrocampo non si fa filtro, in difesa si soffre. C’è da trovare il bandolo della matassa, e allora tutti i settori del campo riusciranno a rendere meglio. Kean e De Gea sono due giocatori importanti, uno lo scorso anno segnava tanti gol, l’altro parava anche l’imparabile. Stanno soffrendo il momento della squadra, ma daranno un contributo importante. De Gea sta facendo un buon campionato, non sta facendo cose straordinarie come lo scorso anno, il problema della Fiorentina non è il portiere”.