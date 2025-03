L'ex attaccante di Lecce e Cagliari Jeda ha parlato a news.superscommesse.it anche di Fiorentina e del match dei viola in Conference League domani contro il Panathinaikos. Queste le sue parole: "Si tratta di una gara complicata, perché le squadre greche sono toste, ma credo comunque che la Fiorentina abbia i giocatori per vincere e passare il turno. Anche in questo caso non butterei tutto a mare del lavoro di Palladino, a meno che non ci siano problemi con la società che io non conosco.

Ormai la stagione va finita con lui e, poi, a fine anno si trarranno le conclusioni. Quello di cambiare spesso allenatore, torno a ripetere, è un problema grave del calcio italiano che deve essere superato. Da quanto tempo Ancelotti è al Real Madrid? Simone Inzaghi e Gasperini in Italia sono due esempi in questo caso. All’inizio non godevano della stima di tutti gli addetti ai lavori ed il loro percorso non era perfetto, ma poi avete visto che risultati? Serve pazienza e lungimiranza nel calcio".