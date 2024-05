Mendilibar: "Diamo tutto contro la Fiorentina e vinciamo la coppa"

Il campionato dell'Olympiakos è terminato con il pareggio nel derby contro il Panathinaikos e il terzo posto finale. Adesso la formazione del Pireo avrà a disposizione dieci giorni per preparare la finale di Conference League contro la Fiorentina.

“Obiettivo vincere contro la Fiorentina”

"Quello che voglio è che giochiamo bene dal primo all'ultimo minuto e che diamo il massimo - ha detto su questo appuntamento l'allenatore biancorosso, Josè Luis Mendilibar - Approfittiamo del tempo che abbiamo davanti per andare a giocare con tutti i giocatori disponibili e per poter competere al meglio in questa partita. Vogliamo giocare meglio rispetto al primo tempo (della gara di ieri ndr) e l'obiettivo è vincere".

“Dieci giorni per preparare la partita sono un vantaggio e uno svantaggio”

Mendilibar parla anche del fatto che avrà molto tempo per preparare questo match: "Questo non è né un vantaggio né uno svantaggio, perché a volte pensi di essere riposato. Chi è stanco in questo periodo, è stanco comunque. Ma forse è anche uno svantaggio perché se non giochi per dieci giorni, alcuni dicono che puoi perdere il ritmo".