Corriere Fiorentino: Fumogeni e inciviltà, viola stangati

Un'intera pagina sulla Fiorentina presente all'interno del Corriere Fiorentino.

Pagina 9

Ampio spazio per: “I 15 giorni di Kean”. Sottotitolo: “Per due settimane varrà la clausola da 52 milioni: l’Al-Qadsiah unico club a farsi avanti (e pronto a rilanciare), ma a far paura è soprattutto la Premier”.

La stangata

In taglio medio presente un trafiletto sulle amichevoli estive della squadra: “Non solo United, viola anche contro il Nottingham”. In taglio basso infine: “Fumogeni e inciviltà, viola stangati in Europa”. Ovvero: “Due giornate di parziale chiusura della curva e maximulta dopo i disordini col Betis”.