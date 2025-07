Come applicare le sanzioni in un impianto diverso dal Franchi? Un incontro chiarificatore tra Fiorentina e UEFA

Sono due le partite in Europa che la Fiorentina dovrà giocare con forti restrizioni in termini di pubblico a seguito del dispositivo della Uefa arrivato nel corso del pomeriggio di ieri.

Una di queste sarà certamente il play off di Conference League che si terrà o il 21 o il 28 agosto e che, tra l'altro non sarà a Firenze allo stadio Artemio Franchi, bensì, molto probabilmente a Reggio Emilia, al Mapei Stadium.

Un problema nel problema dunque che dovrà essere risolto. E a tal proposito la Fiorentina e la Uefa si incontreranno nei prossimi giorni per capire come applicare la sanzione in un altro impianto.