"Nonostante la retrocessione, Carnevali non farà sconti: ecco le richieste per Thorstvedt, Pinamonti e Boloca"

Antonio Parrotto, giornalista vicino alle vicende del Sassuolo, è intervenuto a Lady Radio per parlare di tre possibili acquisti della Fiorentina dal club di Carnevali. Sentite cosa ha detto:

"Thorstvedt è stato uno dei pochi calciatori neroverdi a salvarsi al termine di una stagione disastrosa. Il primo anno ha avuto difficoltà di ambientamento dopo essere arrivato dal campionato belga, che come sappiamo è molto diverso da quello italiano. Carnevali ha già risposto a Rimini che può partire sì, ma non farà sconti, va via soltanto alla giusta cifra. Il Sassuolo lo aveva pagato 10 milioni di euro, ovvero il valore della clausola. Io ho letto di cifre come i 5 milioni da fonti fiorentine, ma secondo me Carnevali non vende nemmeno la sua gamba sinistra per certe offerte".

Poi ha parlato di Pinamonti

“Vale lo stesso discorso anche qui: non vuole rimanere in Serie B, anzi, sarebbe partito anche con la salvezza. Il Sassuolo lo aveva acquistato per 20 milioni, la cifra più alta della storia del club, ma un'offerta come 13 potrebbe essere quella giusta”.

Boloca

“Pagato 8 milioni e mezzo, il Sassuolo chiede la stessa cifra. Carnevali, come detto prima, non fa sconti. Per nessun giocatore. Di recente ha venduto Matheus Henrique per più di dieci milioni”