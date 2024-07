Pradè e Goretti hanno in mano da tempo Thorstvedt. Occhi puntati su Tessmann, ma l'Inter...

Pradè e Goretti hanno in mano da tempo Kristian Thorstvedt, che in B non vuole restare e che di certo gradirebbe il passaggio alla Fiorentina. La notizia viene rilanciata stamani da La Nazione.

Buoni rapporti col Sassuolo

I buoni rapporti con il Sassuolo possono fare tutto il resto in questa trattativa per una sorta di jolly: il classe ‘99 norvegese può giocare in mediana e sulla trequarti.

Profilo muscolare

Restando ai centrocampisti, tra i profili meno fantasiosi e più muscolari resta sempre da monitorare la pista che porta ad Aster Vranckx, con la Fiorentina che ha avanzato una proposta al Wolfsburg.

Occhi su Tessmann

Sempre sul quotidiano cittadino viene specificato che ci sono gli occhi puntati anche su Tessmann, che piace tanto ai dirigenti viola, ma sul quale l’Inter ha un discorso avviato: i nerazzurri lo acquisterebbero per lasciarlo in prestito in laguna.