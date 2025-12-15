Lo scherzo del destino: un anno fa la Fiorentina era virtualmente prima in classifica. Oggi è ultimissima (a -28 punti)

Uno scherzo del destino duro, amarissimo. Un anno fa, dopo 15 partite giocate, la Fiorentina era virtualmente prima in classifica a 34 punti insieme all'Atalanta. Oggi, un anno dopo, la Fiorentina è ultimissima a soli 6 punti.

Per essere precisi…

Se vogliamo essere precisi, proprio oggi la Fiorentina un anno fa era in scena al Dall'Ara contro il Bologna, in quella gara che rappresentò l'inizio di un periodo non facile per i viola che li allontanò piano piano dalla vetta. C'è anche da dire che la Fiorentina in vetta non c'è mai stata, vista la sospensione della partita contro l'Inter e il recupero successivo della gara (poi vinta). Fatto sta che, considerando le prime 15 partite in programma scorso anno in A, la Fiorentina era prima a parimerito con la Dea.

-28 punti

Oggi, dopo 15 partite, la Fiorentina è distante ben 28 punti dal traguardo raggiunto lo scorso anno e una classifica diametralmente ribaltata. Della serie: eravamo felici e (forse) non lo sapevamo. O forse sì. Oggi di sicuro la felicità è quanto di più lontano ci possa essere dall'atmosfera fiorentina nel mondo calcistico.