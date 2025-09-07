Džeko entra nella storia: la doppietta a San Marino vale un primato incredibile all'attaccante della Fiorentina

Edin Džeko scrive la storia: 70 gol per la nazionale della Bosnia-Erzegovina.

Decisivo

L'attaccante della Fiorentina è stato decisivo nel successo della rappresentativa per la quale gioca, realizzando una doppietta contro San Marino. I primi due gol, quelli che dato il la alla rotonda vittoria (5-0), portano la sua firma.

Džeko entra nella storia

Džeko ha appunto fatto la storia: 70 reti per la Bosnia, lasciando dietro di sé due grandi leggende. Con questa prestazione, Edin ha superato due grandi: il leggendario attaccante tedesco Gerd Müller e l'ex bomber irlandese Robbie Keane, entrambi rimasti a quota 68 gol.