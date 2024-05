Di questa Fiorentina non piace solo Italiano: un club di Serie D vuole affidare la sua panchina ad un membro dello staff viola

Oltre alle tante sirene attorno a Vincenzo Italiano, che dopo aver annunciato la separazione dalla Fiorentina è stato avvicinato da molti club di Serie A, nelle ultime ore è stato registrato l’interesse per un altro tesserato viola, appartenente allo staff del tecnico siciliano. Stiamo parlando di Marco Turati, collaboratore di Italiano da sempre, che sarebbe finito nel mirino di un club di Serie D.

Il club dove ha concluso la carriera da giocatore è pronto ad offrigli la panchina

Secondo quanto riportato quest’oggi dal portale serieD24 il Siracusa, che sta preparando i play off contro l’Acireale, lo avrebbe messo nella lista dei preferiti per affidargli la squadra nella prossima stagione. Turati è stato un ex difensore della società siciliana, club dove ha concluso la sua carriera da calciatore. E questo potrebbe essere la volta buona. Questo perche già la scorsa estate Turati era stato ad un passo dal tentare l'avventura da titolare di una panchina di un club professionistico, salvo poi rimanere nello staff viola.