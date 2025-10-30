A differenza della Fiorentina, il Genoa cambia. Vieira non abbandona, il direttore sportivo sì

La Fiorentina è stata protagonista del peggior inizio di stagione della sua quasi centenaria storia. Senza vittorie e con soli quattro punti dopo nove giornate, peggio della squadra viola ha fatto solo il Genoa.

Peggio della Fiorentina… solo il Genoa

I rossoblù sono ultimi in solitaria e la sconfitta per 0-2 in casa contro la Cremonese è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con vistose proteste della tifoseria. A differenza di quanto sta succedendo della Fiorentina, dove la linea chiara è continuare così con fiducia, qualcosa in casa Genoa cambierà.

E lì, almeno, qualcosa cambia

Come confermato dagli stessi vertici del club, al momento il tecnico Patrick Vieira non è in discussione (almeno fino alla prossima giornata) e non vuole abbandonare. Mentre, secondo quanto riportato da Sky Sport, il direttore sportivo Marco Ottolini lascia il Genoa. Le parti sono alla ricerca della risoluzione consensuale. Il divorzio è in arrivo, mentre a sostituirlo sarà Diego Lopez (ex Lens).