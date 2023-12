La Salernitana abbassa la clausola per Dia e il senegalese a fine gennaio potrebbe diventare un'occasionissima

L'estate scorsa la Fiorentina ci ha provato eccome per Boulaye Dia, arrivando ad offrire fino a 22 milioni di euro (e partita tecnica) ma la clausola del senegalese recitava 25 e non se ne fece di niente. L'attaccante poi ha vissuto un po' da separato in casa, trovando comunque la via del gol a sprazzi.

Come riporta il Corriere dello Sport, la Salernitana ha ritoccato la sua clausola in vista di gennaio, abbassandola a 22 milioni per i club europei, 23 per quelli italiani. Possibile però che per esigenze di bilancio, nella parte finale di gennaio Dia sia prendibile anche con 15-16 milioni di euro, a quel punto una gran bella occasione di mercato.