Giletti: "Quando la Juventus viene a Firenze sono sempre partite molto complicate. Kean grande fallimento bianconero. La Fiorentina..."

Questo pomeriggio il giornalista e grande tifoso della Juventus Massimo Giletti ha rilasciato una lunga intervista a Radio Bruno, all'interno della quale ha avuto modo di parlare della sua personale rivalità con la Fiorentina e della partita di questo pomeriggio.

“Le mie sensazioni? Quando arriva la partita di Firenze le sensazioni sono sempre di agitazione. Normalmente la Juventus già di per sé fa fatica a giocare a Firenze, nella situazione attuale è ancora piu complesso: il cambio d'allenatore, la ricerca di un identità nuova, senza dimenticare che la Fiorentina non è all'ultima spiaggia ma quasi. Sono convito che la squadra tirerà fuori l'animo della città, e per questo sono conscio che sarà tutto piu complicato”.

“Non riesco a spiegarmi cosa stiano passando i viola”

Un pensiero sui problemi della Juventus e Fiorentina. “I bianconeri fanno i conti con le loro difficoltà ormai da 4/5 anni, quindi la situazione attuale non mi stupisce. E' una squadra che adesso ha un allenatore vero, non che gli altri non lo fossero ma questo è abituato a lavorare e vincere in piazze molto complicate. La Fiorentina invece è un grande mistero. Ha fatto una campagna acquisti migliorando una rosa già buona, quindi i 5 punti che ha in classifica non si spiegano”.

“Vanoli porterà energia nuova nel gruppo. Non riesco a spiegarmi cosa abbia combinato Pioli”

Ha anche aggiunto: “Quello che non riesco a comprendere dei viola è come possa esserci stata una metamorfosi cosi evidente rispetto allo scorso anno. La Juve piu o meno naviga la dove stava lo scorso anno: non eccelle ma è comunque stabile. E' la Fiorentina che ha fatto un passo indietro clamoroso. Il nuovo allenatore, che purtroppo per lui arriva in un appuntamento come oggi, potrebbe portare una svolta alla squadra. Solitamente è cosi: i nuovi allenatori portano sempre nuova energia. Però Pioli è un tecnico che conosceva molto bene la piazza, oltre che ad essere un allenatore molto preparato. Non riesco a trovare una spiegazione a questo inizio di stagione dei viola, e sinceramente non vorrei capirlo neanche stasera”.

“Kean rappresenta uno dei piu grandi fallimenti della Juve”

Ha parlato anche dei tanti ex della sfida: “Kean rappresenta il fallimento delle idee juventine e dell'attuale società. E' un ragazzo che è nato e cresciuto nella Juventus, ha sentito tanto la maglia bianconera, ma il club non h avboluto credere in lui. un po' come successo ad Huijsen. C'erano giovani su cui puntare, e invece la Juve ha scelto di prendere altre scelte. La sua mancanza, per il suo strapotere fisico, si è sentita. Dall'altra parte non so chi giochi, perchè son convinto che Spalletti risparmierà Vlahovic: ci sono sette importantissime partite da giocare e abbiamo solo lui. Sicuramente questo sarà un vantaggio per la Fiorentina".

“Commisso ha fatto una grande battaglia sul Franchi, ma nel resto d'Italia..”

Un pensiero anche sul Franchi: “La fine dei lavori è prevista nel 2029, ma sappiamo bebe che in Italia i tempi possono allungarsi. Il vostro presidente ha fatto una battaglia che vi ha portato ad iniziare i lavori in pochi anni, il resto dell'Italia è ancora indietro”.