Si parla abitualmente di ciliegina in questi casi, di ciliegione citando i tempi cecchigoriani: la chiamino come vogliono Vincenzo Italiano e i suoi. Il suo gruppo ha fatto tanto, di tutto, in questi tre anni e pare proprio giunto agli sgoccioli del suo ciclo: ma c'è una traccia concreta da lasciare, che non sappia di amarezza.

Con Italiano la Fiorentina è risalita dalle sabbie mobili della medio-bassa classifica ai piedi della zona europea, poi concretizzatasi anche grazie a ranking e squalifiche, pur senza cambiare granché rispetto a 4-5 anni fa. Un gruppo con alcuni pregi e alcuni difetti ma che ha sudato tanto per scrollarsi di dosso la middle class della Serie A. Astraendoci oggi da qualunque analisi, il tecnico e i suoi ragazzi la consacrazione la meriterebbero davvero.