A Dazn le parole del tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane dopo il pareggio con la Fiorentina:

"E’ stata un’emozione importante, per fortuna l’ho controllata fino alle 16 quando siamo andati a fare la riunione tecnica. Ringrazio i ragazzi e lo staff, la società e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questa emozione bellissima. Ho visto la squadra come l’avevamo preparata, ha cercato di mettere in difficoltà una rosa allestita per fare un campionato importante. Nel primo tempo abbiamo coperto bene le linee di passaggio, ho visto una Fiorentina che ha fatto fatica a trovare le linee. Nel primo tempo abbiamo subito pochissimi tiri però la squadra ha fatto la partita che doveva fare.

La fortuna è che da quando ho iniziato a fare questo mestiere ci sono 5 sostituzioni, che possono cambiare la gara. Era una strategia quella di portare Luvumbo all'interno del match perché sappiamo che quando la squadra avversaria si sarebbe allungata, la sua verve sarebbe stata un'arma micidiale. E così è stato".