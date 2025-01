Il punto sul mercato: il nuovo difensore arriva domani, il centrocampista invece non è stato ancora individuato. Ikone, è la volta buona?

E' stata una giornata di riposo ma anche di festa in casa Fiorentina, all'indomani del ritrovato sorriso grazie alla vittoria sulla Lazio. Il mercato, tuttavia, non si deve fermare al primo successo dopo un mese e mezzo, con Palladino in piena emergenza a centrocampo per la prossima partita (con l'infortunio di Cataldi e la squalifica di Adli). La notizia di oggi è che la Viola è ancora sulle tracce di Bondo del Monza e di Fagioli della Juventus: due trattive, comunque, ancora alle fasi iniziali.

Un centrocampista e un attaccante: i nomi in ballo

Un mediano, ma è imperativo usare il condizionale, dovrebbe arrivare: il nome di Cristante è ancora in ballo, così come quello di Frendrup. Un altro pallino resta Fazzini, ma l'Empoli non chiede poco. Passando invece all'attacco, ha parlato oggi il ct del Paraguay: “Un mio collaboratore è andato in Italia e ha parlato con Sanabria, non vuole perdere il posto in nazionale e può cambiare squadra”. Kouame è infatti ancora in ballo fra Torino e Empoli, ma se andasse in porto lo scambio, la Fiorentina avrebbe anche un valido vice-Kean. Intanto, si monitora Zanon della Carrarese per la fascia destra: il giovane difensore italiano colmerebbe il vuoto lasciato da Kayode.

Capitolo Ikone: sarà la volta buona?

Il fronte uscite è sicuramente più ricco rispetto alle entrate. Ikone non viene più convocato, la società è stufa del suo comportamento e aspetta la proposta buona per venderlo: il Como ci potrebbe investire, ma attenzione ancora alle piste estere. Sempre fuori dall'Italia sono arrivate richieste per Kouame: l'ivoriano però vorrebbe proseguire in Serie A. Fra meno di una settimana chiude il mercato e ancora la Fiorentina è in alto mare, sia in entrata che in uscita. Domani dovrebbe arrivare Pablo Marì, rinforzo di ripiego per la panchina: sicuramente non quello che i tifosi stanno aspettando.