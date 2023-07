A Milano pensano già al sold-out: in vendita i biglietti per la gara di San Siro contro l'Inter

Si avvicinano i primi appuntamenti ufficiali della stagione: il campionato si aprirà sabato 19 agosto, ma c'è un club che ha già iniziato la vendita dei biglietti. In previsione del sold-out, aprono già le vendite anche della seconda partita casalinga del prossimo Campionato di Serie A, Inter-Fiorentina, in programma per domenica 3 settembre alle ore 18:30.

L'entusiasmo dei tifosi nerazzurri continua a livelli altissimi, come dimostrato anche nell’ultima campagna abbonamenti, in cui gli ultimi posti della vendita libera sono andati sold-out in pochissime ore.

I biglietti sono in vendita su inter.it/tickets. Sono attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket.