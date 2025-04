L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Stefano Fiore ha trascorso una stagione in prestito in viola. Ha ricordato questa sua esperienza a Radio Serie A: “L'anno partii con un po' di scetticismo, la squadra aveva appena conquistato la salvezza nelle ultime giornate. Ma si vedevano fin da subito voglia e aspettative, quindi ci siamo resi conto di cosa potevano fare. Io e Brocchi abbiamo fatto da leader in quello spogliatoio, facevamo un po' da ‘chiocce’. C'erano tanti ragazzi forti in quella Fiorentina, da Pazzini a Montolivo… Insomma, era un bellissimo gruppo”.

Su Prandelli: “Il merito fu anche suo, praticamente ha scelto ogni componente di quella squadra. Alla fine siamo riusciti a fare una stagione straordinaria, poi è successo quello che è successo con Calciopoli. Rivincita personale? Con quell'annata speravo di riprendermi un posto in Nazionale”.