Grandi manovre in difesa. L'unica certezza chiamata Ranieri, una piega imprevista per Milenkovic e Quarta

Le grandi manovre di mercato della prossima estate sono destinate anche ad incidere sulla difesa della Fiorentina dove, secondo La Nazione, potrebbe prendere corpo una vera e propria rivoluzione nel pacchetto dei centrali.

Ranieri è l’unica pedina da poter considerare al cento per cento viola anche nella prossima stagione, mentre per Milenkovic e Martinez Quarta tutto potrebbe davvero prendere una piega imprevista.

Nikola ha estimatori in Italia

Il serbo, si legge ancora sul quotidiano cittadino, ha ottimi estimatori in Italia e potrebbe far comodo a squadre che hanno un calendario fitto di impegni (coppe e campionato).

Le piste internazionali per Lucas

Al netto dei sondaggi effettuati dal Napoli, l’argentino ha tentazioni in Sudamerica e in Spagna. Senza contare che il suo contratto ha scadenza giugno 2025. L’offerta giusta potrebbe essere la chiave per aprire lo scenario di una cessione che possa essere positiva per le casse del club.