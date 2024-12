Il “Loco” Juan Manuel Vargas è rimasto un po' loco. In una recente partita di Leyendas Cup, un torneo tra ex giocatori peruviani, durante il match tra Universitario e Sporting Cristal, l'ex Fiorentina si è reso protagonista di un fatto sicuramente non bello.

Al 7' del match Mendoza (suo ex compagno di squadra) ha cercato di strappare la palla all'ex viola, colpendolo però in faccia nel tentativo. Reazione oltremodo esagerata per Vargas, che ha mollato un ceffone in piena faccia all'avversario.

Nelle scorse ore poi Vargas si è scusato: “Non è stato un bello spettacolo per chi viene a vedere queste partite. Mi scuso. Con Mendoza ci siamo già chiariti, non ho problemi con nessuno”.