UFFICIALE: La Fiorentina continua a fare incetta di giovanissimi talenti, preso un esterno classe 2011 dalla Serie D

La squadra degli osservatori viola sta rivoluzionando anche il settore giovanile della Fiorentina. Tanti i giovanissimi calciatori messi sotto contratto dal club fiorentino, che continua a pensare al futuro oltre che al presente.

Il nuovo arrivo

L'ultimo arrivo al Viola Park è l'attaccante esterno gambiano Alieu kemo Jammeh. Il classe 2011 arriva dal club campano Scafatese Calcio, con il quale nella passata stagione ha collezionato 21 reti, meritandosi anche la chiamata con la selezione serie D under 16.

Il comunicato del club

Questo il comunicato del club di Scafati: “La Scafatese Calcio 1922 comunica il trasferimento alla ACF Fiorentina del giovane Alieu Kemo Jammeh, classe 2011, proveniente dal settore giovanile gialloblù. Un trasferimento che rappresenta motivo di grande soddisfazione per tutta la società canarina e che certifica l’ottimo lavoro svolto negli ultimi anni dalla Scafatese e dal responsabile Pietro Varriale sul proprio settore giovanile, attraverso un progetto fondato sulla crescita, sulla valorizzazione e sulla formazione dei giovani calciatori”.