Una Primavera ridisegnata: Beldenti ed Egharevba i giovanissimi. Il nome che affascina dal Belgio

Daniele Galloppa ha lasciato la Fiorentina Primavera in seguito allo Scudetto vinto dopo oltre 40 anni dalla squadra viola, scegliendo Modena come prima tappa nel professionismo. Oltre all’ormai ex allenatore viola, come (quasi) ogni anno la formazione Primavera ha visto moltissimi cambiamenti in ogni reparto ed alcuni nuovi arrivi degni di nota.

Curiosità per Timmermans

In difesa l’acquisto più significativo ed oneroso è stato quello di Dennis Beldenti, classe 2010 arrivato dall’Union Brescia, giocatore che per i primi giorni di ritiro è stato anche aggregato alla prima squadra di Fabio Grosso. In mediana, il 2009 belga Loric Timmermans, arrivato dal RAAL La Louvière, è un calciatore che desta curiosità. Centrocampista di ottima visione di gioco e gestione del pallone, entrerà a far parte di una mediana che sta salutando per varie ragioni i cardini della scorsa stagione.

Tanti giovanissimi in entrata

Ecco poi Fortune Egharevba, attaccante classe 2010 prelevato dall’Hellas Verona. Egharevba ha segnato a raffica ed è un elemento molto promettente. La Fiorentina in attacco si è assicurata anche l’albanese Majkol Luka, acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria dopo il prestito dello scorso anno. Altri 2010 in entrata: Hussey, centrocampista offensivo, arrivato dal Tau, e Amenta, centrocampista acquistato dal Pescara.