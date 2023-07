Mercato fermo e tensione altissima in casa Lazio: Sarri non ci sta, previsto faccia a faccia con Lotito

Per una Fiorentina che finora ha ufficializzato tre acquisti, c'è un Milan ingordo di trattative ma anche altre squadre che sul mercato faticano non poco. Tra queste la Lazio, ferma al solo Castellanos e con la prospettiva di dover giocare la Champions League oltre al campionato.

Situazione complicata che non sta andando giù a Maurizio Sarri. Come riporta TMW, il tecnico toscano si aspettava un mercato importante e invece così - almeno finora - non è stato. Difficile si arrivi a un divorzio, ma la tensione è altissima e nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro tra Sarri e Lotito… dall'esito imprevedibile.