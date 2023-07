C'è chi dice no (all'Arabia): un ex Viola giura fedeltà alla Juventus

L'Arabia Saudita piomba su Federico Chiesa, che però rifiuta. A rivelare il retroscena è Tuttosport, che spiega come l'esterno della Juventus sia stato approcciato dalle quattro principali squadre della Saudi Pro League, l'Al Hittad, l'Al Hilal, l'Al Alhi e l'Al Nassr.

L'agente Fali Ramadani riceve un'offerta triennale da venti milioni a stagione, ma Chiesa dice no. L'ex Fiorentina decide di non approfondire i discorsi, rifiuta le offerte arabe e resta concentrato sulla Juventus e sulla prossima stagione, che comunque non lo vedrà impegnato in Europa.