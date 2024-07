Una nuova squadra per Duncan: Resta a giocare in Serie A e affronterà i viola nella prima al Franchi

Una nuova squadra per Alfred Duncan. Il centrocampista, svincolatosi dalla Fiorentina al termine di questa stagione, finisce a parametro zero al Venezia, rimanendo dunque a giocare in Serie A.

Gli elementi decisivi

Secondo quanto riferito da Sky, decisivi sono stati il progetto proposto dal direttore sportivo Antonelli e la presenza in panchina di Di Francesco che l'aveva già allenato al Sassuolo e al Cagliari.

E alla prima al Franchi ci sarà proprio lui

Il giocatore è nella città lagunare dove sta svolgendo le visite mediche. Per lui pronto un contratto biennale con opzione per il terzo legato alla salvezza. Tra l'altro il Venezia sarà la prima squadra che i viola affronteranno al Franchi nel prossimo campionato.