VIDEO - Oltre alla Fiorentina, anche il Mainz saluta la Conference... con grande rabbia. Botte da orbi a Strasburgo

La Fiorentina ha salutato la Conference League, uscendo (per la prima volta in questi quattro anni) ai quarti di finale. Stessa sorte è capitata al Mainz, avversaria della squadra viola nella prima fase -hanno vinto 2-1 i tedeschi nel confronto- che abbandona la sua prima edizione in modo molto amaro.

Il Mainz segue la Fiorentina e lascia la Conference

Dopo il successo per 2-0 in Germania contro lo Strasburgo, il Mainz ha sciupato tutto facendosi rimontare: il 4-0 a favore dei francesi grida vendetta. In particolare, al termine della gara, Godo è andato a festeggiare la qualificazione in semifinale… sotto il settore ospiti. L'esultanza ha scatenato l'ira di Nadiem Amiri (peraltro ex obiettivo di mercato viola), che ha spinto e poi strattonato l'avversario. Si è dunque scatenata una rissa molto accesa, che testimonia il nervosismo dei tedeschi.

La rabbia di Amiri e compagni: che rissa!

Queste le immagini, pubblicate su X: