Non si è fatta attendere la risposta di Matteo Renzi dopo le prime indiscrezioni sull'indagine di Report sul coinvolgimento dell'ex premier e tifoso viola in una trattativa mai decollata tra la società viola e Bin Salman, principe regnante dell'Arabia Saudita, per l'acquisizione della Fiorentina.

Queste le parole di Renzi in una nota: “Sono abituato al metodo Report e mi spiace solo che la Rai, cioè il contribuente, debba pagare le spese legali a questi signori. Tuttavia sulla vicenda della vendita della Fiorentina siamo oltre il ridicolo. Non ho mai parlato con nessuno dell’acquisizione della Fiorentina. Ho fatto una battaglia pulita, a viso aperto, contro l’utilizzo di denari pubblici sullo stadio di Firenze. Tutto il resto è fango e diffamazione”.

https://www.fiorentinanews.com/news/5070818822/l-inchiesta-di-report-cosi-renzi-offriva-ai-sauditi-di-bin-salman-la-fiorentina-mentre-attaccava-societa-e-comune-sulla-vicenda-stadio-a-barone-arrivate-proposte-per-conto-di-riyad