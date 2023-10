Un'inchiesta che si preannuncia scoppiettante quella fatta da Report, trasmissione di RAI 3 che andrà in onda questa sera alle 20.55 che coinvolge la Fiorentina e l'ex premier italiano e tifoso viola Matteo Renzi. Da sempre note i suoi legami con il mondo arabo, in particolare quello saudita, nella puntata di stasera, nell'inchiesta firmata da Daniele Autieri, si parla di come Renzi abbia provato a fare da intermediario tra il principe regnante dell'Arabia Bin Salman e la società viola di Commisso per un possibile passaggio di proprietà.

Tutto ciò accadeva mentre il futuro della Fiorentina era incagliato nella vicenda stadio: da una parte l'impossibilità di ristrutturare il Franchi con fondi privati e l'incertezza sulla previsione del PNRR sull'utilizzo dei fondi europei negli stadi. Renzi attaccava la Fiorentina e il Comune di Firenze di Nardella, sostenendo che dovesse essere il presidente viola ad accollarsi i costi dello stadio.

In tutto questo, al direttore generale Joe Barone sarebbe arrivato un messaggio, firmato Renzi, nel quale chiedeva un incontro per conto di Riyad. Dietro, ovviamente l'ombra dello sportwashing e altre operazioni di mercato non propriamente chiare. Tutto questo ella puntata di stasera di Report. Lo scrive Il Fatto Quotidiano.