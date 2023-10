La notizia di un interessamento da parte degli arabi nell'acquisto della Fiorentina era stata seccamente smentita dalla stessa società viola, che però, le parole di Joe Barone che questa sera andranno in onda nella puntata di Report sembrano invece confermare.

"Mi arriva un giorno un messaggio, che dice “guarda ci possiamo vedere? Ti voglio parlare degli amici miei di dove si va a giocare la Supercoppa il prossimo anno, ma io non rispondo. La Fiorentina non è in vendita finché questa proprietà ha voglia di investire, come sta accadendo” dice Barone. Si parla ovviamente dell'Arabia Saudita, dove la Fiorentina contenderà a Napoli, Lazio e Inter il trofeo dal 21 al 25 gennaio. Intanto la società fa sapere che si sente infastidita da queste voci a solo poche ore dalla partita contro la Lazio.

La replica di Renzi arriva: “Io ho proposto a Joe Barone, quando scende giù, di stare a cena con gli amici di Riyad se avrò modo con gli impegni parlamentari di andare a vedere la finale di Supercoppa. Non è vero che sto trattando per gli arabi, è un’idiozia. Gli arabi non sono interessati alle squadre di calcio italiane. Io non la vendo, io tifo la Fiorentina gratis". A quanto risulta nell'inchiesta, però, il messaggio di Renzi sarebbe partito ben prima che la Fiorentina si qualificasse per la Supercoppa Italiana a tinte arabe. Lo riporta il Corriere dello Sport-Stadio.