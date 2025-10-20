Tutto il nervosismo di Pioli si riversa su Toni: "Luca ma le partite le vedete?"

Stefano Pioli si è presentato ai microfoni di Dazn visibilmente nervoso dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Milan, tanto da non riuscire a mantenere la calma di fronte alle domande degli opinionisti in studio.

l'osservazione di Toni

L'allenatore viola non è riuscito a mantenere la sua solita calma quando Luca Toni, in studio come opinionista, ha espresso alcune perplessità circa l'incapacità della Fiorentina di mantenere il vantaggio e di reagire quando si trova sotto nel punteggio.

La risposta piccata

Il tecnico parmense ha sbottato senza nemmeno far terminare l'ex bomber viola: "Ma le partite le vedete o no? Abbiamo gestito bene, anche nel secondo tempo: il Milan ha tirato in porta una volta, quando eravamo in dieci. Se mi dici che abbiamo perso la partita perché potevamo essere più attenti... La squadra la prestazione l'ha fatta, poi chiaro la responsabilità è mia. E non ci sono neanche problemi nello spogliatoio: una squadra che ci crede e che lavora, i risultati ci stanno andando contro"