Il Genoa fa la spesa in attacco in vista della Fiorentina: il nuovo acquisto verso l'esordio contro i viola

Adesso è fatta: Mario Balotelli sarà un nuovo giocatore del Genoa. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come il club ligure abbia già fissato le visite mediche per l'attaccante svincolato.

Si tratta di un ritorno in Serie A per Balotelli dopo le esperienze all'estero. Una rincorsa, quella del Genoa per ingaggiarlo, che dura da ormai diverse settimane ma che ora è arrivata al capolinea.

Nei prossimi giorni si concretizzerà il suo passaggio al Grifone, con l'esordio che potrebbe avvenire al Ferraris proprio contro la Fiorentina, nella gara di Serie A in programma giovedì sera nel turno infrasettimanale.